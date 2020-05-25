У Львові виконали комплекс "Мерфі". Що це таке? Це випробування - комплекс вправ у бронежилеті американського лейтенанта Майкла Мерфі, який загинув в Афганістані.

І сьогодні, в Міжнародний день пам'яті загиблих воїнів, його виконують у різних країнах світу. В Україні - свою участь у челенджі Зореслав Каїнський присвятив усім полеглим на Донбасі.

Торік у травні Зореслав Каїнський запам'ятався багатьом - він подолав півмарафон у бронежилеті. Сьогодні - планує долучитися до всесвітнього челенджу в пам'ять про загиблих воїнів і виконати комплекс Мерфі. Серйозно тренувався на східному фронті.

Зореслав Каїнський, боєць батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" ГУНП у Львівській області:

Це була програма розписана на 3 місяці без бронежилета робити, поступово збільшував навантажування.

Комплекс вправ Зореслав починає з бігу. Останні настанови та слова підтримки дружини, майстра з карате.

Наталія Каїнська, дружина Зореслава Каїнського:

Він готовий до цього,я в нього вірю, у нього все вийде.

Стан здоров'я Зореслава контролюють медики. А виконання вправ - четверо суддів.

Олена Зубатюк, суддя:

Осталося 400 метрів,5 км 200 пробіг за 5 хв 12 сек. Він із середнім темпом біжить бо йому треба ще дальше вправи виконувати і людина повинна розщитати свої сили.

Бігти у семикілограмовому бронежилеті непросто. Але сили є, - каже боєць.

Чи не важко. - Все нормально, як і планувалося.

Наступний етап - 100 підтягувань, 200 відтискань від землі та 300 присідань.

Половина вправ виконана і Зореслав помітно втомився.

Наталія Каїнська, дружина бійця:

От зараз після сьомого кругу починається найважче, тому що окисляються м'язи, йде забій всіх м'язів, зараз найважчий. М'язи, скажемо, дерев'яніють і неможливо їх просто розігнути, не те що виконувати якісь вправи.

І цей етап боєць здолав.

"Камери не заважали? - Ні абсолютно, стимулювали, не було б камер я б уже додому пішов би".

Останні кілометр шістсот метрів і Зореслав завершує комплекс вправ "Мерфі". Вболіває за нього і підтримує дружина.

"Ще чуть-чуть. - Пробіжу з тобою. його загальний час 51 хв. 21. Це дуже добрий час, йому треба було вложитися в годину, він вложився у нього ще 9 хв запасу".

Подружжя Каїнських уже планує взяти участь в нічному марафоні на 60 кілометрів. Дистанцію між найвищими вершинами Карпат хочуть подолати за 24 години.