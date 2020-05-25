Спецпризначенець зі Львова присвятив виконання "комплекса Мерфі" загиблим воїнам [ Редактировать ]
У Львові виконали комплекс "Мерфі". Що це таке? Це випробування - комплекс вправ у бронежилеті американського лейтенанта Майкла Мерфі, який загинув в Афганістані.
І сьогодні, в Міжнародний день пам'яті загиблих воїнів, його виконують у різних країнах світу. В Україні - свою участь у челенджі Зореслав Каїнський присвятив усім полеглим на Донбасі.
Торік у травні Зореслав Каїнський запам'ятався багатьом - він подолав півмарафон у бронежилеті. Сьогодні - планує долучитися до всесвітнього челенджу в пам'ять про загиблих воїнів і виконати комплекс Мерфі. Серйозно тренувався на східному фронті.
Зореслав Каїнський, боєць батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" ГУНП у Львівській області:
Це була програма розписана на 3 місяці без бронежилета робити, поступово збільшував навантажування.
Комплекс вправ Зореслав починає з бігу. Останні настанови та слова підтримки дружини, майстра з карате.
Наталія Каїнська, дружина Зореслава Каїнського:
Він готовий до цього,я в нього вірю, у нього все вийде.
Стан здоров'я Зореслава контролюють медики. А виконання вправ - четверо суддів.
Олена Зубатюк, суддя:
Осталося 400 метрів,5 км 200 пробіг за 5 хв 12 сек. Він із середнім темпом біжить бо йому треба ще дальше вправи виконувати і людина повинна розщитати свої сили.
Бігти у семикілограмовому бронежилеті непросто. Але сили є, - каже боєць.
Чи не важко. - Все нормально, як і планувалося.
Наступний етап - 100 підтягувань, 200 відтискань від землі та 300 присідань.
Половина вправ виконана і Зореслав помітно втомився.
Наталія Каїнська, дружина бійця:
От зараз після сьомого кругу починається найважче, тому що окисляються м'язи, йде забій всіх м'язів, зараз найважчий. М'язи, скажемо, дерев'яніють і неможливо їх просто розігнути, не те що виконувати якісь вправи.
І цей етап боєць здолав.
"Камери не заважали? - Ні абсолютно, стимулювали, не було б камер я б уже додому пішов би".
Останні кілометр шістсот метрів і Зореслав завершує комплекс вправ "Мерфі". Вболіває за нього і підтримує дружина.
"Ще чуть-чуть. - Пробіжу з тобою. його загальний час 51 хв. 21. Це дуже добрий час, йому треба було вложитися в годину, він вложився у нього ще 9 хв запасу".
Подружжя Каїнських уже планує взяти участь в нічному марафоні на 60 кілометрів. Дистанцію між найвищими вершинами Карпат хочуть подолати за 24 години.
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