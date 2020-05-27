Москалю стало плохо в прямом эфире: появились первые детали [ Редактировать ]
В среду, 27 мая, бывшему главе Закарпатской области Геннадию Москалю во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов стало плохо, телепередачу остановили. О том, что случилось с мужчиной, пишет УНН.
Так, у него возникли проблемы с давлением.
"У него был перепад давления", - сообщил источник.
По словам медика, об инфаркте или инсульте у Москаля речь не идет.
Указано, что из студии, где проходили съемки, его срочно забрала карета "скорой".
Ранее мы писали о том, что от коронавируса умер депутат.
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