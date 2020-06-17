США надали Україні оборонне обладнання на понад шістдесят мільйонів доларів. У вантажі - зокрема, протитанкові ракети Javelin, а також рації та боєприпаси. Про це повідомляє американське посольство у "Фейсбуці.

"Сполучені Штати - на боці України в підтримці її суверенітету перед російською агресією" - йдеться в повідомленні.

Надання Києву "джавелінів" на суму 39 мільйонів доларів держдепартамент погодив торік у жовтні. Контракт передбачає продаж ста п'ятдесяти ракет та відповідного устаткування. Це - друга партія американської високоточної зброї для українського війська.