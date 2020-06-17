Российский актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после того, как устроил ДТП с летальным исходом, в последние сутки почти не употребляет пищу и вовсе не пьет спиртное.

Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ", ссылаясь на слова его домработницы Евы Моисеевой.

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По словам домработницы, Ефремов постоянно находится в плохом самочувствии, угнетенном моральном состоянии и регулярно вызывает скорую помощь. Ефремова часто навещают его дети. В частности, накануне приходил старший cын ‒ Никита, актер театра "Современник".

Жена Михаила, Софья Кругликова, также чувствует себя очень плохо.

Кроме того, в среду, 17 июня, к актеру приезжали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Отмечается, что Ефремова собирались забрать на допрос в связи с ДТП в центре Москвы.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. 10 июня он получил два месяца домашнего ареста (до 9 августа). Ранее сообщалось, что Ефремов пытался покончить с собой.