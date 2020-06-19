Курс валют на 22 июня - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года еще немного снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже, чем было днем ранее.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 июня установлен на уровне 26,7207 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 19 июня составлял 26,7633 гривен.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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