Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук обратился к жителям Буковины и Прикарпатья с экстренным видеообращением из-за угрозы сильных паводков.

В соцсети губернатор предупредил, что в ближайшие дни регионе продолжатся сильные ливни, из-за чего сильно поднимется уровень воды в реке Прут. Ожидается, что на территории Черновцов вода поднимется до 6,5 метров. Отметка выше 5 метров является критической.

"Это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять и после обеда сможем дать более детальную информацию. Но уже сейчас мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обезопасить собственное жилье, быть готовыми при необходимости к эвакуации".

Паводок затронет и Новоселицкий район, здесь уровень воды в Пруте может подняться до 10 метров.

"Максимальное поднятие воды будет происходить с 21:00 вечера до 3:00 утра следующего дня. Паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Это спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут не смогут впадать в нее и будут выходить из берегов, а следовательно - наносить ущерб людям, которые живут вблизи".

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о красном (ІІІ) уровне опасности. Население призывают готовиться к значительному поднятию уровня воды в реках Прут, Черемош и Сирет.

"В городе Черновцы в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", МТК "Калиновский рынок".

Спасатели продолжают укреплять дамбу №5 и ликвидировать последствия ее прорыва на реке Черемош вблизи сел Милиево и Банилов Выжницкого района.

В результате резкого подъема уровня воды произошел прорыв дамбы на участке около 20 метров. Затоплены оказались 28 домов и 43 домохозяйства, более 1 га сельхозугодий.

В Выжницком и Путильском районах Черновицкой области разлившиеся реки затапливают целые села.

Сложная паводковая ситуация наблюдается также на территории 12 районов Ивано-Франковской области и в Стрыйском районе Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Черновцах ослабили карантин.