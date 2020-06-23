Наводнение на Буковине и Прикарпатье: затоплены десятки населенных пунктов (видео) [ Редактировать ]
Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук обратился к жителям Буковины и Прикарпатья с экстренным видеообращением из-за угрозы сильных паводков.
В соцсети губернатор предупредил, что в ближайшие дни регионе продолжатся сильные ливни, из-за чего сильно поднимется уровень воды в реке Прут. Ожидается, что на территории Черновцов вода поднимется до 6,5 метров. Отметка выше 5 метров является критической.
"Это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять и после обеда сможем дать более детальную информацию. Но уже сейчас мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обезопасить собственное жилье, быть готовыми при необходимости к эвакуации".
Паводок затронет и Новоселицкий район, здесь уровень воды в Пруте может подняться до 10 метров.
"Максимальное поднятие воды будет происходить с 21:00 вечера до 3:00 утра следующего дня. Паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Это спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут не смогут впадать в нее и будут выходить из берегов, а следовательно - наносить ущерб людям, которые живут вблизи".
Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о красном (ІІІ) уровне опасности. Население призывают готовиться к значительному поднятию уровня воды в реках Прут, Черемош и Сирет.
"В городе Черновцы в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", МТК "Калиновский рынок".
Спасатели продолжают укреплять дамбу №5 и ликвидировать последствия ее прорыва на реке Черемош вблизи сел Милиево и Банилов Выжницкого района.
В результате резкого подъема уровня воды произошел прорыв дамбы на участке около 20 метров. Затоплены оказались 28 домов и 43 домохозяйства, более 1 га сельхозугодий.
📍с.Маршинці сьогодніОпубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 23 червня 2020 р.
В Выжницком и Путильском районах Черновицкой области разлившиеся реки затапливают целые села.
Сложная паводковая ситуация наблюдается также на территории 12 районов Ивано-Франковской области и в Стрыйском районе Львовской области.
Ранее сообщалось, что в Черновцах ослабили карантин.
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