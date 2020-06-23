На Западной Украине увеличивается масштаб наводнения, вызванного проливными дождями и сильным подъемом уровня рек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасатели помогают жителям Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей, которые оказались в зоне стихийного бедствия.

В Ивано-Франковской области подтоплено 84 населенных пункта: 866 домохозяйств, 604 жилых дома и 210 приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Верховинском районе. Из-за размытия пешеходных дорог и обрушения автомобильных мостов потеряна связь с 29 горными населенными пунктами. Из зоны затопления эвакуированы 307 человек.

Стихия уже привела к человеческим жертвам. 21 июня в реку Белый Черемош слетел автомобиль, его водитель и пассажир погибли. В селе Дземброня женщина 1948 года рождения погибла, упав в бурный поток воды.

В Закарпатской области наиболее сложная ситуация сложились в пгт Ясиня, за подтоплено 65 домохозяйств. Разлившиеся реки затопили огромные территории в Хустском и Раховском районах. Размыты десятки дорог, нарушено транспортное сообщение.

В Черновицкой области разлив Тисы прорвал дамбу №5 на реке Черемош возле села Банилов Вижницкого района. Подтоплены 28 частных домов. Спасатели укрепляют дамбу и берега рек.

Во Львовской области разлив реки Турянки вызвал масштабное затопление села Заречное Стрыйского района. Подтоплено около 100 жилых домов, 105 хозяйственных сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, продуктовые магазины, клуб-библиотека.

Укргидрометцентр предупреждает, что до 25 ​​июня в Карпатском регионе не прекратятся обильные осадки, что приведет к сильному подъему уровня рек и их разливу. На отдельных участках бассейнов Днестра, Прута и Тисы возможен выход воды на пойму с затоплением приречных территорий. Готовится к эвакуации призывают жителей Черновцов.

Ликвидацию последствий паводка в западных областях Украины рассмотрят на внеочередном заседании 25 июня Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям".

Ранее сообщалось, что причиной аномальной погоды в Украине ученые считают глобальное потепление.