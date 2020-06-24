Дно кризиса не пройдено - НБУ [ Редактировать ]
В НБУ заявили, что коронавирусный кризис, несмотря на незначительные улучшения экономических показателей в мае, не завершен. Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб на презентации отчета НБУ о финансовой стабильности
"Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т.д. Нет. Но мы все-таки видим улучшение незначительное", - сказал он.
В мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговле, отметил Сологуб. В транспорте за май улучшений нет, возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.
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