На Киевщине ветеран АТО подорвал себя [ Редактировать ]
В Киевской области, г.Фастов, возле частного дома по ул. Прорезной, произошла жуткая трагедия - 36-летний ветеран АТО подорвал себя гранатой. Об этом сообщает ФастовNews ссылаясь на собственный источник.
По данным источника, погибший - Максим Бабур, он был участник антитеррористической операции на Донбассе.
Причиной трагедии стала - ссора с женой Бабура, после которой он вышел из дома и подорвал себя, от взрыва больше никто не пострадал.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Напомним, ранее в Киеве задержали террориста, который хотел взорвать многоэтажный дом.
Как мы ранее сообщали, в Виннице мужчина случайно застрелил друга.
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