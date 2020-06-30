В Киевской области, г.Фастов, возле частного дома по ул. Прорезной, произошла жуткая трагедия - 36-летний ветеран АТО подорвал себя гранатой. Об этом сообщает ФастовNews ссылаясь на собственный источник.

По данным источника, погибший - Максим Бабур, он был участник антитеррористической операции на Донбассе.

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Причиной трагедии стала - ссора с женой Бабура, после которой он вышел из дома и подорвал себя, от взрыва больше никто не пострадал.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Напомним, ранее в Киеве задержали террориста, который хотел взорвать многоэтажный дом.

Как мы ранее сообщали, в Виннице мужчина случайно застрелил друга.



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