Лунный календарь стрижек на июль [ Редактировать ]
Лунный календарь стрижек / Фото: Podrobnosti.ua
Смена образа всегда способна поднять настроение и помочь "обновиться". Но, нужно всегда помнить, что для этого стоит выбирать только благоприятные дни.
Рассказываем, когда в июле дни благоприятны к стрижке.
- 1 июля - Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
- 2 июля - Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
- 3 июля - Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
- 4 июля - Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
- 5 июля - Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
- 6 июля - Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
- 7 июля - Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
- 8 июля - Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.
- 9 июля - Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
- 10 июля - Не слишком подходящий день для укорачивания волос.
- 11 июля - Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
- 12 июля - Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
- 13 июля - Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
- 14 июля - Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
- 15 июля - Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
- 16 июля - После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
- 17 июля - Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
- 18 июля - Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
- 19 июля - Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.
- 20 июля - Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.
- 21 июля - Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы во время фазы новолуния.
- 22 июля - Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
- 23 июля - Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
- 24 июля - Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью - вы останетесь довольны.
- 25 июля - Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
- 26 июля - Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
- 27 июля - Сегодня не рекомендуется стричь волосы - вы можете навлечь проблемы на бизнес.
- 28 июля - Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
- 29 июля - Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
- 30 июля - Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
- 31 июля - Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в июле.
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