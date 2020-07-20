Возле села Ганновка под Сумами произошел выброс одоранта - токсического вещества 2 класса.

Об этом сообщил заместитель мэра Сум Александр Журба на своей странице в Facebook.

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Одорант добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум.

"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.

Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также рекомендуется закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

Ранее сообщалось, что утечка токсичного газа "убила" 14 человек.

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