Под Сумами произошел выброс опасного вещества [ Редактировать ]
Возле села Ганновка под Сумами произошел выброс одоранта - токсического вещества 2 класса.
Об этом сообщил заместитель мэра Сум Александр Журба на своей странице в Facebook.
Одорант добавляют в природный газ, чтобы определить место аварии в случае утечки. И именно этот запах накануне и почувствовали жители Сум.
"Низкая концентрация одоранта в воздухе может вызвать раздражение глаз и кожи, спровоцировать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием", - написал Журба.
Горожан призывают по возможности не выходить на улицу. Также рекомендуется закрыть дома все окна и провести влажную уборку.
Ранее сообщалось, что утечка токсичного газа "убила" 14 человек.
Также мы писали о том, что в Киеве наблюдают сильное загрязнение воздуха.
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