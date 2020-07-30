Иногда, проснувшись утром после ночного отдыха, человек может чувствовать усталость или же слабость в организме.

По словам американских ученых, одной из причин такого состояния может быть нарушение биологического времени, заложенного природой, передает golos.ua.

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В давние времена человечество засыпало с закатом солнца, а просыпалось с восходом, но, с появлением цивилизации, стали меняться и привычки людей. С появлением электричества, многие засиживаются за различными занятиями до глубокой ночи, а значит, привычное время, заложенное природой для сна, смещается, нарушаются естественные процессы в организме и отрицательно влияют на здоровье человека.

Ученые определили, что в состав крови входит гормон мелатонин - он регулирует суточные биоритмы, период бодрости и сна, и примерно за два часа до сна его количество увеличивается. Наиболее активно вырабатывается мелатонин в темноте, вызывая сонное состояние организма. А также мелатонин приводит в норму артериальное давление, поддерживает молодость организма, помогает коже быть в тонусе и играет большую роль в организме человека.

У человека с нарушенным режимом, который поздно ложится спать, в утренние часы уровень мелатонина в крови остается повышенным, поэтому он не чувствует нужной бодрости.

Специалисты рекомендуют иногда восстанавливать биологические ритмы в своем организме. Для этого необходимо как можно чаше проводить время на природе и подчинятся природному освещению: засыпать на закате, а просыпаться на рассвете.

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