Кому нельзя есть помидоры [ Редактировать ]
Помидоры не всегда приносят пользу организму человека. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, кому нельзя употреблять эти овощи, передает svidok.online.
Так, помидоры могут быть опасны при гастрите и язве. Все дело в том, что в них содержится большое количество органических кислот. В рацион разрешается добавлять небольшое количество томатов лишь тогда, когда пройдет стадия обострения.
Овощ в свежем виде лучше не употреблять, если имеются заболевания органов пищеварения. Также его нужно исключить из рациона в случае наличия аллергии. Употребление помидоров стимулирует дополнительный выброс гистомина - он и активирует процесс аллергии.
Диетолог также порекомендовала не есть томатные соусы из магазинов. В особенности это касается тех людей, кто имеет проблемы с ЖКТ. В составе кетчупов присутствует сахар, вкусовые усилители.
В обработанных термически помидорах содержится больше ликопина – антиоксиданта, защищающего от развития рака и сердечно-сосудистых болезней. Овощ можно тушить на медленном огне или же варить. Однако вода снижает содержание витамина С.
Помидоры содержат важные элементы, необходимые для полноценного функционирования организма. В день можно съедать до 200 граммов томатов.
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