Правительство Германии сделало заявление по поводу Навального [ Редактировать ]
Власти Германии полагают, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, передает AFP.
Он отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашения Навальному, но помогали обеспечить его доставку.
Напомним, что Алексей Навальный находится в коме с 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете, віполяневшем рейс Томск - Москва.
Навальный почти двое суток находился в клинике в Омске, после чего его самолетом доставили в Берлин. Лечить его будут в клинике Charite.
Диагноз Навального до сих пор неизвестен, но соратники главного оппозиционера России считают, что его могли отравить.
Врачи омской больницы заявляли, что анализы не обнаружили в организме Навального токсинов и говорили о "нарушении обмена веществ".
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