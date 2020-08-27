Євросоюз узгодив план вакцинації проти COVID-19. Він передбачає щеплення не менше ніж сорока відсотків населення. Це понад 200 мільйонів європейців. Зокрема пацієнти з хронічними захворюваннями, пенсіонери, працівників охорони здоров'я, а також здорові люди, які працюють в освіті та на громадському транспорті. Цікаво, що цей план удвічі перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

У організації закликають рівномірно розподілити сироватку у світі. Коли почнеться щеплення -- невідомо. Жодної вакцини проти коронавірусу наразі не схвалено.