Євросоюз узгодив план вакцинації проти COVID-19 [ Редактировать ]
Євросоюз узгодив план вакцинації проти COVID-19. Він передбачає щеплення не менше ніж сорока відсотків населення. Це понад 200 мільйонів європейців. Зокрема пацієнти з хронічними захворюваннями, пенсіонери, працівників охорони здоров'я, а також здорові люди, які працюють в освіті та на громадському транспорті. Цікаво, що цей план удвічі перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.
У організації закликають рівномірно розподілити сироватку у світі. Коли почнеться щеплення -- невідомо. Жодної вакцини проти коронавірусу наразі не схвалено.
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