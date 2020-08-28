Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. После начала в республике протестов из-за результатов президентских выборов Лукашенко обвинил Европу в попытках развалить страну. В четверг, 27 августа, он заявил, что Польша "спит и видит" Гродненскую область своей.

Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции... Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают.

Лукашенко отдельно поручил перенаправить торговые потоки с портов Литвы, власти которой внесли Лукашенко и еще более ста чиновников в "черный список" не въездных лиц.

Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место.

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Ранее Евросоюз пригрозил, что введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.

Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.