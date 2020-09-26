Разбившийся 25 сентября, в Харьковской области военно-транспортный самолет Ан-26 с курсантами на борту, имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тысяч летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса. Об этом сказал cказал вице-премьер Олег Уруский на внеочередном заседании Кабмина, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отметил Олег Уруский, Ан-26 который потерпел крушение было 43 года, дата выпускаа которогобыла - 21 октября 1977, а последний ремонт со слов вице-премьера был 24 года назад, 30 июль 1996 года на 410 заводе.

Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на 410 заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта – 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тысяч летных часов.

Он также отметил, что очередной ремонта должен был состоятся - 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.