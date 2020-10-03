Авиакатастрофа МАУ: Канада проведет собственное расследование [ Редактировать ]
Канада формирует собственную следственную группу для изучения доказательств и информации, предоставленной Ираном в деле о авиакатастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ. Об этом агентству Associated Press сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.
По данным агенста, после проверки следственная группа проконсультирует правительство Канады относительно достоверности предоставленных иранской стороной выводов по катастрофе украинского самолета.
"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению Ирана к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости и раскрытия правды", — говорится в заявлении МИД Канады, переданном AP.
Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО
Как ранее сообщалось, Канада подтвердила передачу "черных ящиков" в Париж.
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