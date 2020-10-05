Какой знак зодиака самый отходчивый [ Редактировать ]
Многие люди готовы по несколько лет копить недовольство и придумывать план мести. Но есть и такие, которым сложно все время жить в поддавленном состоянии обиды. Они легко прощают и забывают ошибки близких людей. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый отходчивый.
Итак, на первом месте оказались Рыбы. Представители этого знака зодиака практически никогда не ссорятся и в случае чего, предпочитают сразу мириться и идти на компромисс.
Они не умеют таить обиды и готовы решать все проблемы по мере их поступления.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый хитрый.
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