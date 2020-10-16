Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна ситуацією щодо поширення коронавірусу і закликає європейські країни посилити карантинні заходи. Однак деякі держави це вже зробили, не чекаючи рекомендацій ВООЗ.

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Німецька Баварія прийматиме в себе "ковідних" пацієнтів з Чехії, - таке заявив прем'єр-міністр цієї землі. Європу накрила друга хвиля пандемії. У Чехії вірус поширюється найшвидше в ЄС. У Празі зводять польовий шпиталь на 500 місць - лікарні не можуть упоратися з навантаженням. Навесні Німеччина також допомагала іншим країнам, зокрема приймала в себе пацієнтів з Іспанії.

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Словенія посилює карантин. У більшості регіонів країни відсьогодні припиняють роботу бари, ресторани та спортивні заклади. Заборонено збиратися в групи, а виїзд за межі своєї громади буде можливий лише з поважної причини. В районах із меншим рівнем захворюваності роботу розважальних закладів обмежать. А в перукарнях, салонах краси та фітнес-центрах діятиме ліміт до 20ти квадратних метрів на одну людину.

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Нові карантинні обмеження запроваджують у Грузії. У Тбілісі та регіоні Імереті відсьогодні заборонено роботу після десятої вечора ресторанів, кав'ярень та інших розважальних закладів. За добу в країні інфікувалися близько тисячі осіб - наразі це максимальний показник для країни. Загалом від початку епідемії COVID-19 у Грузії підхопили майже 14 з половиною тисяч осіб. З них 113ть - не змогли подолати недугу.

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Засідання Європарламенту наступного тижня відбудеться дистанційно - через коронавірус. Про це повідомив президент Європарламенту Девід Сассолі. Він наголосив, що епідеміологічна ситуація у Франції та Бельгії є дуже серйозною, тож подорожувати не рекомендується. Сам Сассолі вже вдруге був на самоізоляції - тиждень тому коронавірус виявили в одного з його співробітників. Після негативного результату аналізу президент Європарламенту повернувся на роботу.