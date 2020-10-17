Как известно, правильное питание может снизить риск развития рака. Ученые заявили, что некоторые продукты при регулярном употреблении особенно эффективно помогают его предотвратить, пишет wworld.com.ua.

По словам специалистов, соединения, которые могут иметь противораковые свойства, содержатся в петрушке. Дело в том, что петрушка помогает снизить уровень окислительного стресса.

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Окислительный стресс - это состояние, характеризующееся дисбалансом уровней антиоксидантов и неустойчивых молекул, которые называют свободными радикалами. Окислительный стресс увеличивает количество мутаций ДНК и, в конечном итоге, увеличивает риск возникновения рака.

Петрушка особенно богата флавоноидными антиоксидантами и витамином С, которые уменьшают окислительный стресс в организме и могут снизить риск некоторых видов рака.

Данные свидетельствуют, что увеличение потребления флавоноидов может сократить риск развития рака толстой кишки на 30%. Кроме того, некоторые из флавоноидов, содержащихся в петрушке, такие, как мирицетин и апигенин, продемонстрировали противоопухолевые свойства в опытах на животных.

Употребление продуктов, богатых витамином С, также помогает уменьшить риск рака. 30 г петрушки обеспечат вам больше половины дневной нормы этого питательного вещества. Исследование показало, что увеличение потребления витамина С на 100 мг ежедневно помогает снизить риск возникновения рака на 7%. А дополнительные 150 мг витамина С в день снижают риск рака предстательной железы на 21%.

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