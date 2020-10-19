Когда наше восприятие дня и ночи становится запутанным из-за нерегулярных интервалов между светом и темнотой, наши внутренние часы работают в разнобой с окружающей средой. Это может иметь неощутимые, но очень важные последствия для организма на клеточном уровне, пишет golos.ua.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из национального университета Кильмеса (Аргентина), сменный график работы и частые смены часовых поясов изменяют микросреду, окружающую раковые клетки, делая ее более благоприятной для роста опухоли, а также препятствуя естественной иммунной защите организма.

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Чтобы выяснить, как постоянная смена часовых поясов влияет на микросреду, окружающую раковые клетки, исследователи провели эксперимент на двух группах мышей, которым вводили клетки меланомы.

Спустя месяц эксперимента, ученые заметили, что опухоли в группе с нарушениями биоритма были примерно в три раза больше, чем у тех, кто жил в нормальном графике.

Специалисты также исследовали образцы микросреды, окружающей опухоль, селезенку и печень, и в группе с нарушением биоритма обнаружили изменения в работе различных иммунных клеток и молекул.

Ранее сообщалось, что работа ночью опасна для здоровья.