Ключове порушення на місцевих виборах - це опитування, яке проводить президент України Володимир Зеленський. Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Це порушення Конституції, це прихована агітація за його політичну силу, це спроба штучно вплинути на явку виборців і на залучення певного сегменту електорату. Друге - це опитування, які проводяться зараз. І які, в більшій своїй частині, є абсолютно маніпулятивними, тому що їх проводять якісь агенції, нікому невідомі, без репутації. І потім дані цих агенцій, які тотально не відповідають дійсності, потім використовуються в рекламі, маніпуляціх людської свідомості. Трете. Я сьогодні з поштової скриньки дістав персонального листа, адресованого мені особисто від кандидата до міської ради міста Києва від "Слуги народу". Завтра буде заява в правоохоронні органи, тому що це абсолютно не законне використання персональних даних.

Також порушення можуть бути під час підрахунку голосів. Тут ключове, щоб виборчі комісії зафіксували той реальний результат, який показаний в бюлетенях. Власенко вважає, що коронавірус суттєво вплине на явку виборців.

Ці вибори мають дві функції: перший - це такий собі квазіреферендум довіри президенту за півтора року його роботи, в другий - це можливість у державі створити баланс. Тому що сьогодні вся влада в одних руках.

Раніше "Подробиці" повідомляли, як перевірити доброчесність і статки кандидатів у мери та депутати.