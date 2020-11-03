На индонезийском острове Бали учащимся туристической академии Venus One разрешили на время карантина оплачивать учебу листьями моринги и кокосами. Об этом сообщает The Bali Sun.

Такое нововведение связано с карантином в стране и утрату студентами материальной возможности платить за свое обучение.

Мы должны обучать студентов, чтобы они использовали природные ресурсы, которые их окружают. Таким образом, когда пандемия закончится, они приобретут важный опыт и их нельзя будет назвать обычными работниками.

Отмечается, что из "платы" листьями в учебном заведении будут варить мыло, а из кокосов - делать масло.

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