В Индонезии студенты оплачивают учебу "природными ресурсами" [ Редактировать ]
На индонезийском острове Бали учащимся туристической академии Venus One разрешили на время карантина оплачивать учебу листьями моринги и кокосами. Об этом сообщает The Bali Sun.
Такое нововведение связано с карантином в стране и утрату студентами материальной возможности платить за свое обучение.
Мы должны обучать студентов, чтобы они использовали природные ресурсы, которые их окружают. Таким образом, когда пандемия закончится, они приобретут важный опыт и их нельзя будет назвать обычными работниками.
Отмечается, что из "платы" листьями в учебном заведении будут варить мыло, а из кокосов - делать масло.
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