Наше здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. Медики назвали перечень продуктов, полезных для наших зубов и десен, пишет zdorovia.com.ua.

Яблоки. Вкусный и приятный способ укрепить десны - это съесть хрустящее яблоко. Благодаря высокому составу воды, яблоки повышают выработку слюны, которая в сочетании с органическими волокнами яблок нейтрализует образование бактерий в ротовой полости и очищает зубы.

Вода. Пейте больше воды, чтобы сохранить ротовую полость и губы увлажненными, ведь сухость часто приводит к плохому запаху изо рта. Вода так же содержит фторид, минерал, который защищает зубы от эрозии и часто используется для изготовления зубных паст.

Петрушка. Жевания петрушки или мяты после еды поможет сохранить приятный сладковатый запах изо рта. Наряду с хлорофиллом, который обладает антибактериальными свойствами, освежает дыхание и убивает микробы, эти травы содержат монотерпены - вещества, которые с кровью попадают в легкие, откуда их запахи выпускаются с помощью вашего дыхания.

Зеленый чай. В состав зеленого чая входят вещества, уничтожающие бактерии, которые превращают сахар, белки и жиры в зубной налет и вызывают кариес. Благодаря этому, риск кариеса и неприятного запаха изо рта снижается. Кроме того, исследование показывает, что стакан зеленого чая ежедневно значительно снижает риск развития заболевания десен. А полифенолы в черном чае убивают бактерии, которые вызывают несвежий запах изо рта.

Клубника. Во все времена клубника была лучшим отбеливателем для зубов. Яблочная кислота, которая выступает основным ферментом в клубнике, является лучшим веществом для удаления цветовых изменений зубной эмали. Как источник витамина С, клубника является также эффективным средством в борьбе с зубным налетом.

Для быстрого отбеливания раздавите одну ягоду, около минуты втирайте ее пальцем в зубы, прополощите рот и уберите остатки семян зубной нитью. Вы почувствуете изменения уже после первого использования.

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