Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса COVID-19, в обществе лучше одновременно использовать две маски. О мерах безопасности врач рассказала на одном из украинских телеканалов.

Две маски стоит использовать, чтобы минимизировать риски попадания в организм большой дозы вируса, поскольку чем больше доза - тем тяжелее течение заболевания.

Голубовская добавила, что перчатки можно не использовать, поскольку их нужно дезинфицировать, как и руки.

"…учитывая то, что это сезон, и по влажности воздуха, по температурному режиму дозу возбудителя, мы получаем большую. Я говорю – сейчас надо… в тесном сообществе не одну маску, а две надевать, чтобы минимизировать риски попадания дозы (COVID-19 - ред.)…", - сказала медик.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.