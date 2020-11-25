Как защититься от коронавируса (рекомендации инфекциониста) [ Редактировать ]
Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса COVID-19, в обществе лучше одновременно использовать две маски. О мерах безопасности врач рассказала на одном из украинских телеканалов.
Две маски стоит использовать, чтобы минимизировать риски попадания в организм большой дозы вируса, поскольку чем больше доза - тем тяжелее течение заболевания.
Голубовская добавила, что перчатки можно не использовать, поскольку их нужно дезинфицировать, как и руки.
"…учитывая то, что это сезон, и по влажности воздуха, по температурному режиму дозу возбудителя, мы получаем большую. Я говорю – сейчас надо… в тесном сообществе не одну маску, а две надевать, чтобы минимизировать риски попадания дозы (COVID-19 - ред.)…", - сказала медик.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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