Американская корпорация International Business Machines (IBM) собирается сократить около 10 тыс. человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Увольнения придутся на Европу и коснутся примерно 20% сотрудников. Основная часть сокращений будет проведена в Великобритании и Германии, а также в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

IBM объявила о сокращении рабочих мест в Европе в начале ноября во время встречи с европейскими представителями профсоюзов. Массовые увольнения будут завершены в первой половине 2021 года.

Больше всего пострадает подразделение IBM по традиционным IТ-услугам, которое занимается повседневными инфраструктурными операциями: управлением клиентских центров обработки данных и поддержкой традиционных информационных технологий для установки, эксплуатации и ремонта оборудования.

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Сокращения связаны с общей реструктуризацией бизнеса IBM, которая все больше отходит от трудоемких, но менее прибыльных операций по обслуживанию бизнес-процессов.

При этом компания делает упор на более прибыльных облачных технологиях и искусственном интеллекте (ИИ).

IBM уже сокращала штат в начале этого года, хотя и не сообщила, сколько людей были уволены. Компания традиционно отказывается раскрывать данные о сокращениях персонала. Следует сказать, что в этом году акции IBM упали на 8,6%.

Ранее сообщалось, что Disney уволит 32 тысячи сотрудников.