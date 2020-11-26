Карпати в небезпеці. В Організації Об'єднаних Націй попередили країни Карпатського регіону про реальні та серйозні загрози через вирубування лісів.

Ліси Карпат та їхня унікальна екосистема зникають із катастрофічною швидкістю, кажуть в ООН. І наслідки можуть бути непоправними: це і зміни клімату, і руйнівні повені.

Достатньо згадати, як заливало гірські райони Карпат цього літа. Тож в ООН закликали активніше боротися з масовим і незаконним вирубуванням лісів та протидіяти знищенню природи в Карпатах.