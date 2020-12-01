В четверг, 3 декабря 2020 года, на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид 2020 VZ6. Об этом свидетельствуют данные Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе NASA, передает "Урядовый курьер".

Момент максимального сближения наступит в 14:05 по киевскому времени. В это время расстояние от Земли до астероида составит всего 349 тыс. километров, что меньше среднего расстояния до Луны.

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Пока астрономам не удалось точно определить размер объекта, однако исходя из расчетов его размер составляет от 24 до 54 метров. Отмечается, что столь крупный объект всего в 349 тысячах километров от Земли - большая редкость.

Орбита Земли обозначена синим, астероида 2020 VZ6 - белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса

Астероид 2020 VZ6 относится к группе Аполлона, его обнаружили 14 ноября 2020. Один оборот вокруг Солнца астероид делает за 1 066 земных дней, или 2,92 земных года, максимально удаляясь от звезды на 470 млн километров и приближаясь на 141 млн километров.

Отмечается, что по данным, основанным на высокоточных орбитальных вычислениях, выполняемых в Лаборатории реактивного движения NASA, угрозы столкновения астероида 2020 VZ6 с Землей ни в этом году, ни в ближайшем будущем нет.

Ранее мы писали о том, что астероид Апофис оказался намного опаснее, чем считалось раньше. В 2029 и 2036 годах риск столкновения астероида с Землей остается чисто математическим. А вот прохождение Апофиса мимо Земли в 2068 году может обернуться катастрофой.