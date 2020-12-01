К Земле несется астероид размером с 18-этажный дом [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря 2020 года, на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид 2020 VZ6. Об этом свидетельствуют данные Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе NASA, передает "Урядовый курьер".
Момент максимального сближения наступит в 14:05 по киевскому времени. В это время расстояние от Земли до астероида составит всего 349 тыс. километров, что меньше среднего расстояния до Луны.
Пока астрономам не удалось точно определить размер объекта, однако исходя из расчетов его размер составляет от 24 до 54 метров. Отмечается, что столь крупный объект всего в 349 тысячах километров от Земли - большая редкость.
Орбита Земли обозначена синим, астероида 2020 VZ6 - белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса
Астероид 2020 VZ6 относится к группе Аполлона, его обнаружили 14 ноября 2020. Один оборот вокруг Солнца астероид делает за 1 066 земных дней, или 2,92 земных года, максимально удаляясь от звезды на 470 млн километров и приближаясь на 141 млн километров.
Отмечается, что по данным, основанным на высокоточных орбитальных вычислениях, выполняемых в Лаборатории реактивного движения NASA, угрозы столкновения астероида 2020 VZ6 с Землей ни в этом году, ни в ближайшем будущем нет.
Ранее мы писали о том, что астероид Апофис оказался намного опаснее, чем считалось раньше. В 2029 и 2036 годах риск столкновения астероида с Землей остается чисто математическим. А вот прохождение Апофиса мимо Земли в 2068 году может обернуться катастрофой.
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