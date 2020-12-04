Цієї неділі Збройні сили відзначатимуть професійне свято. Як змінилася наша армія за 29 років?

Щороку військо поповнюється молодими офіцерами - випускниками вищих військових навчальних закладів. Попри юний вік багатьом із них вдається заслужити авторитет серед особового складу, а це зазвичай, набагато старші люди. Цьогоріч на передову пішли служити лейтенанти, які вступили до військових ВИШів на початку війни.

Наш воєнний кореспондент Ігор Левенок зібрав історії молодих хлопців, які зараз, ризикуючи життям, захищають Україну.

Вони - еліта української армії. Молоді лейтенанти, випускники військової академії. Словами легендарного американського генерала Джорджа Паттона. Саме вони мають показати народу, як це - дорожити батьківщиною, нехтуючи власним життям.

Червень цього року. Львівська академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного випустила рекордну кількість офіцерів збройних сил.

Руслан Хомчак головнокомандувач Збройних сил України:

Рішення стати офіцерами Збройних сил України ви приймали в час, коли на Сході нашої країни лилася кров, коли палала війна, розв'язана російським агресором.

Майже сім сотень юнаків і дівчат отримали лейтенантські погони. Левова частка з них уже за місяць стали до строю бойових бригад і відправилися в зону ООС.

Ярославові двадцять два. Він один із цьогорічних випускників. На передовій командує взводним опорним пунктом у районі неспокійної Світлодарської дуги. Чимало бійців тут мають неабиякий бойовий досвід. Тож здобути авторитет командира непросто. І без знання військової справи неможливо.

Ми приходимо, ми знаємо на порядок більше ніж вони. Ми знаємо по тактиці, по вогневій даже на порядок більше. Вони підходять тим кому по п'ятдесят років даже і просять покажи мені те, я не знаю того, а покажи мені ось це.

Перший контракт на п'ять років. І далі у планах лейтенанта служба і мрія побачити українське військо в структурі НАТО.

Дмитро. Зараз йому двадцять шість. Випускник академії. Та перш ніж стати курсантом, він устиг повоювати в гарячих чотирнадцятому та п'ятнадцятому роках. Тоді Дмитру ледь виповнилося дев'ятнадцять.

Луганська область перша ротація вісім місяців. Після чого я зрозумів, що потрібно рости і потрібно здобувати багаж знань.

Нині Дмитро - командир роти на небезпечній ділянці неподалік Дебальцевого. В одному з боїв мало не загинув. Куля снайпера просвистіла за кілька сантиметрів від голови.

Так, а де то трапилося? Та отут біля дерев. Тоді стрільба була нормальна така.

На війні таке трапляється. Ротний каже - подолати страх, бути розважливим і берегти своїх бійців - основні принципи офіцера. Дмитро покладає великі надії на оновлене українське військо.

Дмитро, офіцер Збройних сил України:

На високі посади почали ставати молоді офіцери, які мають бажання і стараються щось змінити. Це приємно. З такими людьми приємніше працювати.

Я обрав собі професію військового, тому що мій батько був військовим і мій дядько також служив у морській піхоті.

Владислав. Йому двадцять один. Хлопець із військової династії. З дитинства марив про офіцерські погони. Закінчив академію з відзнакою. Та військова справа - не єдиний його хист. Парубок малює портрети.

А це хто? - Це дівчина мого товариша. - А свою? - У мене на жаль дівчини нема поки. - Як таке може бути? - Уділяю увесь свій час роботі.

То Владислава ви знаєте? - Знаю ми з ним навчалися в одній групі, а потім жили в одній кімнаті в гуртожитку.

Олександр, командир взводного опорного пункту на Луганщині. Доля розкидала хлопців по всій лінії фронту. Тепер замість затишної кімнати в гуртожитку - бліндажі та окопи. Але де ж, як не тут, має утворюватися нове українське військо, кажуть офіцери. Є думки, як покращити армію.

Олександр, офіцер Збройних сил України:

Удосконалив відбір би людей. Потрібно брати насамперед тих людей які мають бажання захищати свою державу. Це люди молоді, ініціативні, які готові виконувати поставлені завдання.

Не тільки думки, а ще й наукові праці. Олександр - командир танкової роти. В академії із відзнакою захистив дипломну роботу з новітньої тактики танкового бою.

Застосування танкових підрозділів по організаційно-штатній структурі вже чотирма танковими взводами.

Офіцер каже: важлива складова цієї роботи - опитування бойових танкістів, які побували в боях з російськими танками.

Олександр, офіцер Збройних сил України:

По маленьку ночами сидів, в звільнення не ходив, а писав наукову роботу.

Умови сучасної війни показують, як, на перший погляд, менш досвідчені командири блискуче виконують бойові завдання. А їхнє призначення на керівні посади допомагає по-справжньому реформувати військо. Змінювати армію в більш пристосований до умов сучасного світу бік.