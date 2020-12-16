В любой компании есть тот, кто считает себя лучше всех остальных. У таких людей сильно завышена самооценка и они не видят собственных недостатков, при этом не забывают указать остальным на них. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый высокомерный.

Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака зодиака невероятно уверенны в себе. Они всегда рассчитывают на себя и верят в свои силы, поэтому когда они принижают других, это происходит не по вине их злонамеренности, а из-за непоколебимой веры в самих себя.

К сожалению, чаще всего они не так добры у окружающим, а их советы иногда могут быть крайне унизительны.

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