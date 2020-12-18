В Днепропетровской области сменили голову ОГА - теперь вместо Александра Бондаренко Днепропетровщиной снова руководит Валентин Резниченко. Первая неделя правления позволила экспертам сделать выводы. Политолог Дмитрий Корнейчук в Facebook проанализировал ситуацию в области.

Он оценил информационное поле, которое новая власть создает вокруг себя: "После смены губернатора Бондаренко, его начали обвинять во всех смертных грехах. И заполонили весь Интернет "чернухой", которую курирует (и это знают все в Днепре) Голик, советник новоназначенного губернатора Резниченко и один из лоббистов коррупционной̆ "Большой̆ стройки".

Эксперт утверждает, что обвиняют Бондаренко из-за эффективного руководства - экономия областных денег во время пандемии стала причиной недовольства новой власти.

"Как плохо, что Бондаренко за год не потратил все деньги ОГА на "Большую стройку". Ой, как плохо, что областная администрация держала запас денег на депозитах во время эпидемии коронавируса или тратила деньги на больницы с медикаментами. А надо же было строить и строить!" - пишет Дмитрий Корнейчук.

Он также обращает внимание, что бывший губернатор не позволял расплачиваться за строительства наперед. Вместо предоплат Бондаренко контролировал ход работ и требовал качества. Из этого политолог делает вывод, что коррупции в ОГА было не место.

Теперь ситуация поменялась и прогнозы для днепропетровцев, у Корнейчука, неутешительные: "Лоббисты "Большой стройки" подсуетились и протащили нового губернатора. И его "правая рука" уже с первых дней хочет отдать сотни миллионов наперед. За фиктивные дороги и детские садики. И никто потом не будет проверять работу. Главное - как можно скорее "освоить" бюджетные деньги и положить в карманы "откаты". А то потом и денег может не быть, и губернаторской должности могут лишить, если "всплывет" скандал".