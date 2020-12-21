В понедельник, 21 декабря, в России скончался писатель и драматург Александр Курляндский, который является одним из создателей культового мультсериала "Ну, погоди".

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Отметим, что Александру Курляндскому было 82 года. Причины его смерти не уточняются.

Курляндский также работал над созданием мультсериалов "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". О главных персонажах последнего - попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе - он написал три повести: "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!" и "Прелестно!".

За последние время ушла из жизни целая плеяда популярных артистов советского времени (Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Александр Немченко, Светлана Обидина, Борис Плотников, Нина Иванова) и западных актеров и режиссеров (Ким Ки Дук, Томми Листер, Джерри Стиллер, Ирфан Кхан).

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