Першу партію китайської вакцини, а це 700 тисяч доз, Україна отримає у лютому. Про це сьогодні заявив очільник МОЗ. Власне, тоді й має початися вакцинація. Однак, виявляється, таємна імунізація в Україні вже почалася. У ЗМІ з'явилася інформація, що багаті та впливові - роблять собі щеплення контрабандною європейською сироваткою в одній зі столичних клінік.

Розгорівся справжній скандал: прем'єр доручив розібратися з цим МОЗу та МВС. СБУ - взятися за справу закликав - президент. Тож чи справді у столиці проводять "ВІП-вакцинацію", дізнавалася і наша Ксенія Барвіненко.

Підпільно і дуже дорого. У ЗМІ напередодні з'явилася інформація про віп-вакцинацію. Мовляв, начебто у столиці наші політики і депутати таємно роблять щеплення незареєстрованою вакциною. Причому сироватка буцімто є на вибір - американська від "Пфайзер" або німецька від "Біонтек". Щоправда, за таку нелегальну розкіш - ціна відповідна: від однієї до трьох тисяч євро.

За чутками підпільну вакцинацію проводять в одній із приватних клінік столиці, зараз ми їм зателефонуємо під виглядом звичайного клієнта і дізнаємось чи можна нам отримати таку віп-послугу.

- Доброго дня, підкажіть будь-ласка, тут мені подруга сказала що у вас можна зробити вакцину від коронавірусу. як можна записатися? - Ні в нас не проводиться вакцинація, вакцини не має в наявності.

Де саме роблять підпільні щеплення - не пишуть. Тож ми зателефонували до кількох приватних клінік, і там відповіли, що нічого подібного не чинять. Це й зрозуміло. Бо офіційно в Україні поки не зареєстрована жодна вакцина. Хоча самі лікарі запевняють: про вакцинацію для ВІПів чули ще минулого місяця. Щоправда, йшлося про сироватку від іншого виробника.

Андрій Александрін, епідеміолог:

Знаю однозначно, что в декабре некоторые люди начали вакцинироваться китайской вакциной от ковид и этот факт есть, в Киеве непостредственно в Киеве уже вакцинировались люди.

До того ж ні для кого не секрет, що представники владної верхівки і справді часто отримують дефіцитні ліки першими. Приклад - вакцина від грипу.

Андрій Александрін, епідеміолог:

В начале осени в украине был интереснейший факт, когда вакцину еще не завезли от грипа в Украину, она не появилась в продаже в аптеках. Наши политики, наши депутаты имели доступ к вакцине от грипа, а население не имеет доступ к вакцине от грипа до сих пор, то можно предположить что у нас такое же будет проиходить и с вакцинацией от ковид.

Та все ж в такій ситуації важливі не припущення, а факти. І факт підпільної вакцинації в парламентському комітеті з питань здоров'я - заперечують А президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль доручили МОЗу та МВС цю інформацію перевірити.