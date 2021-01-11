Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у украинцев был месяц, чтобы запастись необходимыми вещами до введения в стране локдауна. Правительство еще в декабре объявило, что будет работать на время жесткого карантина, а что нет. Об этом Степанов заявил на брифинге.

"Мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты", - сказал Степанов.

Министр считает, что к локдауну было время подготовиться.

"Точно была возможность рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время. Даже если вы не успели купить носки или футболки, то это спокойно можно сделать с помощью интернет-магазинов", - отметил он.

Ранее Степанов назвал главную цель жесткого карантина.