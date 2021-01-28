Бунтівна Польща. У Варшаві та інших великих містах країни знову масштабні акції протесту. І знову через скандальне рішення Конституційного Суду про заборону абортів. Напередодні воно набуло чинності. Усі подробиці - в Тетяни Логунової.

У середмісті Варшави знову неспокійно. Дізнавшись, що рішення про заборону абортів набуло чинності, люди спонтанно вийшли на вулиці. І зібралися біля будівлі Конституційного Суду, який ухвалив скандальну постанову.

Габріела, учасниця акції протесту:

Я хочу, щоб у нас були основні права. Щоб ми самі могли вирішувати, що робити з власним тілом, коли і за яких обставин народжувати дітей. Я не хочу завагітніти, народити й на власні очі побачити, як після пологів моя дитина помирає. Ця думка мене жахає.

Вимог у протестувальників декілька. Вони просять скасувати рішення Конституційного Суду і вимагають відставки уряду.

Юлія, учасниця акції протесту:

Ви знаєте, я навіть відчуваю якесь полегшення. Тепер усе зрозуміло. Уряд визначився зі своїм курсом, і ми знаємо, із чим нам слід боротися.

Касія, учасниця акції протесту:

Це грубе порушення прав людини, прав жінки. Я думаю, що тепер багато хто поїде із Польщі. Не через економічні причини, а через порушення прав людини.

На такі ж масштабні акції протесту поляки вже виходили у жовтні минулого року. Коли Конституційний Суд країни, власне, і ухвалив рішення, яке вже тепер набуло чинності. Судді дійшли висновку, що переривання вагітності через патологію плоду суперечить Основному Закону і фактично майже повністю заборонили проведення абортів в країні.

Законодавство щодо абортів у Польщі було найсуворішим у Європі - і до рішення Конституційного Суду. Тепер переривати вагітність буде дозволено лише у виняткових випадках. Якщо, наприклад, вагітність загрожує життю матері. Або жінка стала жертвою зґвалтування.

Представниці жіночих організацій вже попередили, що рішення Конституційного Суду призведе до зростання кількості підпільних абортів. За їхніми даними, торік легально, через дефект розвитку плоду, вагітність у Польщі перервали трохи більше ніж тисяча жінок. Ще 200 тисяч зробили аборти підпільно або виїхали для цього закордон.