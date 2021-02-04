У М'янмі протестують проти хунти [ Редактировать ]
Громадяни М'янми протестують проти військового перевороту. На вулиці великих міст виходять з плакатами та закликами звільнити ув'язнене керівництво країни.
У масових страйках беруть участь студенти, викладачі та медики. Протестують мирно - співають і скандують гасла проти військової верхівки.
Жителі великих міст підтримують ці акції тарабанячи каструлями та металевими предметами. Натомість нова влада заблокувала соцмережі та на рік запровадила надзвичайний стан у країні.
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