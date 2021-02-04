Українські фермери провели мітинг під стінами парламенту з вимогою припинити тиск на сільгоспвиробників

Під Верховною Радою сьогодні протестували працівники одного з найбільших у Європі агрохолдингів. Що саме вимагали від влади тисячі мітингарів? І хто і навіщо на їхню думку тисне на підприємства?