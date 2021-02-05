Есть люди, которым очень сложно открыть свою душу другому человеку. Они не подпускают к себе слишком близко и предпочитают держать все эмоции в себе. Астрологи рассказали, какой знак зодиака часто закрывается от окружающих.

Итак, на первом месте оказались Девы. Это самые закрытые, но вместе с тем самые доверчивые люди. Только они обладая просто отменной интуицией, умением прочитывать собеседника с полуслова и и полу жеста, так феерически умеют ошибаться в других. До конца отказываясь принимать очевидное.

В итоге конечно опыта у Дев получается довольно много. Только вместе с опытом они закрываются иногда даже от самых близких. Просто потому что иначе не могут. Прощать Девам очень сложно, отпустить и того сложнее. Даже если все много раз разобрано и обдумано, и все выводы давно сделаны.

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