При похудении лицо человека не только обвисает, но и теряет подкожный жир, в результате чего начинает выглядеть более старым, заявили американские ученые. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

"Мы думаем, что глубокая потеря жира на лице удаляет поддержку из вышележащего жира. Это вызывает углубление носогубной складки, которая идет от носа ко рту. Между тем потеря жира ближе к поверхности заставляет щеки казаться сдутыми", – пояснил доктор Аарон Морган из Медицинского колледжа Висконсина в Милуоки.

По словам ученых, при похудении у человека опускаются челюсти, а значит "расплывается" подбородок.

Больше всего страдают глаза – вокруг них и так меньше всего жира, а когда и он растворяется, то глазницы как бы западают. В общем человек выглядит усталым.

Ученые отметили, что жир служит каркасо, поддерживает лицо, а когда от него избавляются, кожа начинает обвисать.

В ходе исследования специалисты проанализировали компьютерную томографию лиц 19 человек, сделанную с разницей не менее десяти лет. Средний возраст участников на момент первого сканирования составлял 46 лет, а во время второго – 57.

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При этом пациентам не делали подтяжку или другие косметические процедуры. Им провели сканирование, чтобы измерить изменения жировых отложений в области между глазами и ртом.

Отмечается, что общий объем лицевого жира в участников эксперимента уменьшился примерно на 12% при последующем сканировании.

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Ученые обнаружили, что объем жира в поверхностном отделе, который находится непосредственно под кожей, уменьшился в среднем на 11%, тогда как в глубоком отделе жира на лице была большая его потеря, в среднем.

Важно, что специалисты предложили при похудении выбирать диеты в которых есть жирная рыба, фрукты и овощи. А также каждый день потреблять жиры омега-3.

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