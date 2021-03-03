Американская корпорация Microsoft обвиняет Китай в кибершпионаже. Об этом сообщает Reuters.

Так, говорится о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

В своей заметке Microsoft заявила, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения.

"Уязвимость нулевого дня" - ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.

В сообщении компании говорится, что "высококвалифицированная и изощренная" группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая.

Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров.

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