Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке [ Редактировать ]
Американская корпорация Microsoft обвиняет Китай в кибершпионаже. Об этом сообщает Reuters.
Так, говорится о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.
В своей заметке Microsoft заявила, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения.
"Уязвимость нулевого дня" - ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.
В сообщении компании говорится, что "высококвалифицированная и изощренная" группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая.
Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров.
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