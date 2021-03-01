Навального етапували до колонії [ Редактировать ]
Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки не було. До цього Навального тримали у московському СІЗО "Матроська тиша".
Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Третього лютого Навального засудили до трьох із половиною років виправної колонії загального режиму.
по теме
В Євросоюзі запроваджують нові персональні санкції щодо російських силовиків. Обмеження стосуються очільників відомств, причетних до арешту та винесення вироку Олексію Навальному
В Адміністрації президента Байдена обмірковують, яких саме заходів вжити, щоб притягти РФ до відповідальності. Визначитися обіцяють упродовж кількох тижнів
Минулого тижня Європейський суд з прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві назвали це "втручанням у судову систему країни"
У Москві ж це назвали грубим втручанням у судову систему. Нагадаю, Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути два роки і вісім місяців
Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути два роки і вісім місяців