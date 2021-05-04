Щасливі часи для українських експортерів. Ціни на сировину у світі різко пішли вгору. Зараз вони на максимумі кількох останніх років. Аналітики кажуть: це ознака відновлення світової економіки, по якій вдарив коронавірус. І для України - це чудова новина, адже вона серед лідерів із продажу аграрної сировини за кордон.

Втім, радіти звичайним громадянам, - кажуть експерти, - причин немає. Чому?

Пшениця, кукурудза, цукор, олії, м'ясо, мед, чорні метали... Перелічувати сировину, якою Україна представлена на світовому ринку можна довго. За останній рік ми експортували товарів майже на 50 мільярдів доларів. І зараз - ціни на сировину в світі ростуть наче на дріжджах. Але, що з того українцям?

Юрій Атаманюк, економічний експерт:

Поможет, поможет украинцам. И это обогатит украинцев. Но, к сожалению, не народ Украины, а обогатит зернотрейдеров, которым и так государство уменьшило налог на добавленную стоимость.

Як зазначають в економічному виданні Bloomberg, за останні кілька років ціни на сировину у світі досягли максимального рівня. Усе - через відновлення та вихід світової економіки з коронакризи.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Ціна - це є баланс між наявністю грошей і кількості товару. І чим у вас більше грошей, тим у вас одиниця товару коштує дорожче. Якщо Європейський Центральний банк один трильйон двісті мільярдів євро викинув в оборот для того, щоб активізувати роботу європейського бізнесу, якщо американці широким жестом роздають трильйони доларів - і ви ж розумієте, що ці папірці тиснуть на світовий ринок.

І тенденція зростання цін триватиме, - кажуть закордонні аналітики. А це призведе до здорожчання кінцевої продукції. І якщо громадян США та ЄС держава грошима забезпечила, то українцям доведеться виборсуватися самотужки.

Олег Пендзин, економічний експерт:

У нас з вами світові ціни на продукти. І коли ми з вами говоримо про олію, яка зросла практично на 50 відсотків, ми з вами маємо зрозуміти, що на світовому ринку вона зросла приблизно так саме. І коли ми говоримо з вами, що яйце стало практично у два рази дорожчим, то маємо розуміти, що 60 відсотків вартості яйця - це вартість комбікорму, а комбікорм - це кукурудза, яка зросла на світовому ринку практично у два рази.

Отже, те, що Україна є світовим лідером з експорту агропродукції, на жаль, для самих українців - привід не пишатися, а лише ширше відкривати свої гаманці. Бо від здорожчання цін на сировину виграють лише експортери.

Юрій Атаманюк, економічний експерт:

Правительство даже не думает о том, чтобы тот необходимый запас, который необходим для нормальной жизнедеятельности наших граждан, просто выкупить через резервный фонд и таким образом рыночными методами регулировать цены.

Тож знайти вихід зі складної фінансової кризи українцям допоможе лише ефективне державне управління, - впевнені експерти.