Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер от сердечного приступа. Об этом сообщили губернатор провинции Сатун Еккарат Лисен и местная полиция, пишет Bangkok Post.

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа". При этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - подчеркнул Еккарат.

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По данным областного управления связей с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.

Экс-посол и его 17-летний сын прибыли на остров 28 мая в отпуск. По данным полиции, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено. По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра он потерял сознание и вскоре умер.

Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун. После этого тело перевезли в Бангкок для детального вскрытия.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Украинский лидер его уволил в апреле.

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