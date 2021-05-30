В Таиланде умер посол Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Украинский лидер его уволил в апреле. Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.
Зеленский выразил соболезнования близким умершего. По словам президента, Бешта был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам государства.
"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", - сообщил Зеленский.
Отметим, 6 апреля Зеленский провел перестановки в дипкорпусе. Ряд послов потеряли должности. В частности, украинский президента уволил посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту.
Андрей Бешта начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С 20 февраля 2017 года до 6 апреля 2021 года был послом Украины в Лаосе и Таиланде.
Ранее сообщали, что в Киеве умер известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины, основатель Киевского молодого театра Ярослав Гаврилюк.
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