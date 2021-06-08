В отеле под Одессой застрелили "криминального авторитета" [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В городе Рени Одесской области убили Василия Паниогло, который был "криминальным авторитетом" в организованной преступной группировке Олега Попеску по прозвищу Румын. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"Думская" со ссылкой на источники в полиции сообщает, что около в 16:30 в понедельник, 7 июня, Паниогло расстреляли в отеле "Парма". Он получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы и скончался в больнице.
65-летний Паниогло по кличке Паня известен правоохранителям с конца 1990-х годов и являлся одним из влиятельных членов банды Олега Попеску по прозвищу Румын.
Это ОПГ специализируется на выращивании и продаже марихуаны на юге Украины, контрабанде сигарет, вымогательстве у бессарабских фермеров, рейдерских захватов агропредприятий. Отель "Парма" якобы является "штаб-квартирой" группировки Румына. По данным полиции, он принадлежит погибшему Паниогло.
В полиции считают, что группировка Попеску входит в ОПГ Василия Марьянчука по прозвищу "Бухгалтер", на счету которого десятки убийств и похищений. Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. Марьянчук отбывает пожизненный срок в тюрьме.
Следователи считают, что убийство Паниогло заказное, идут поиски киллера и заказчиков преступления.
В прошлом году в Рени покушались на жизнь еще одного "авторитета" из ОПГ Румына. Виталия Вариводу по кличке Кипяток расстреляли из боевого пистолета, когда он выходил из спортзала. Варивода получил огнестрельные ранения ноги и грудной клетки, но выжил.
Напомним, что недавно в Черноморске задержали так называемого "смотрящего" за городом. "Авторитет" выбивал несуществующий долг у местного жителя.
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