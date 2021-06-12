В Киеве сгорел фургон с посылками "Новой почты" [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В субботу, 12 мая, на территории терминала "Новой Почты" в Жулянах под Киевом вспыхнул прицеп с посылками. Об этом сообщают паблики чрезвычайных новостей.
Ели успели отцепить и молниеносно потушить, чтобы все не сгорело. На месте работали бойцы ГСЧС. Что стало причиной возгорания установит следствие.
"ТСН" со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает, что компания пообещала компенсировать клиентам заявленную стоимость посылок, которые были в контейнере.
В компании рассказали, что возгорание произошло из-за одной из посылок, которая была загружена в автомобиль.
"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - отметили в "Новой Почте".
Напомним, что пасечники Закарпатья будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели 8 млн пчел.
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