В субботу, 12 мая, на территории терминала "Новой Почты" в Жулянах под Киевом вспыхнул прицеп с посылками. Об этом сообщают паблики чрезвычайных новостей.

Ели успели отцепить и молниеносно потушить, чтобы все не сгорело. На месте работали бойцы ГСЧС. Что стало причиной возгорания установит следствие.

"ТСН" со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает, что компания пообещала компенсировать клиентам заявленную стоимость посылок, которые были в контейнере.

В компании рассказали, что возгорание произошло из-за одной из посылок, которая была загружена в автомобиль.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - отметили в "Новой Почте".

Напомним, что пасечники Закарпатья будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели 8 млн пчел.