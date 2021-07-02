6,02 млн граждан Европейского Союза подали заявление на право постоянно проживать в Великобритании. Об этом сообщает британскоое Министерство внутренних дел.

1 июля 2021 года прием таких заявлений был прекращен. На данный момент 5,1 млн заявлений было удовлетворено властями Соединенного Королевства. На рассмотрении находится около 570 тыс. заявок.

Подать заявление на получение вида на жительство в Великобритании можно было с марта 2019 года в рамках процедуры Brexit по выходу Туманного Альбиона из ЕС. По мере приближения крайнего срока число заявлений значительно росло. Только в июне европейцы подали 400 тыс. прошений.

Читайте также Великобритания ужесточила правила выдачи виз

Большинство заявителей (боле 5,3 млн) хотели бы обосноваться в Англии, 291 тыс. - в Шотландии, почти по 100 тыс. - в Уэльсе и Северной Ирландии.

Вид на жительство в Великобритании дает право там учиться, работать, арендовать жилье, пользоваться услугами британской системы здравоохранения и выходить на пенсию.

Напомним, что "Подробности" опубликовали рейтинг стран для комфортной жизни пенсионеров. Лучше всего встречать старость в Исландии. В пятерку лидеров вошли Швейцария, Норвегия, Ирландия и Нидерланды. Украина в рейтинг из 44 стран не попала.