Спешили в больницу: под Львовом в лобовом ДТП погибли двое молодых людей (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Варта 1
В ночь на субботу, 17 июля, во Львовской области произошла страшная авария. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Около 2:45 на трассе "Львов-Тернополь" возле села Пидберизци ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.
Погибли два пассажира легковушки - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец машины. За рулем "пятерки" находился 17-летний юноша без водительского удостоверения, он выжил.
Издание Варта1 сообщает, что по словам родственников, семья из Куровичей ехала в Перемышляны в больницу, потому что у девушки были какие-то проблемы с ухом. Из больницы пациентку "отфутболили" в Винники.
Напомним, что в ночь на субботу под Ривне перевернулся автобус Киев-Вроцлав. Пострадали 14 человек.
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