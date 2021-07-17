В ночном ДТП в Киеве погибла 22-летняя девушка, которая не была пристегнута ремнями безопасности и вылетела из автомобиля. Об этом сообщает Автопатруль Майдан.

Авария произошла в ночь на 17 июля на улице Березняковская, 15/1. По словам очевидцев, водитель Ford Fusion ехал на большой скорости, на повороте он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина потеряла управление и снесла забор.

За рулем Ford Fusion находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, у него в крови было 1.63 промилле. В момент аварии месте с ним в машине находился его брат с супругой.

Пассажир - муж погибшей девушки - после аварии просто убежал с места ДТП, бросив умирающую жену на асфальте жену. Мужчина также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не совсем понял, что произошло.

Девушка 2000 года рождения получила перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. Она умерла не приходя в сознание.

Напомним, что в ночь на субботу ДТП с двумя погибшими произошло во Львовской области. За рулем "пятерки" находился 17-летний юноша без водительского удостоверения, он выжил. Как оказалось, он вез в больницу свою сестру.