Участие США в так называемом "нормандском формате" переговоров по Донбассу - "не то, что поможет решить проблему" агрессии со стороны России. Об этом советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил в интервью "РБК-Украина".

На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы.

По словам дипломата, США "очень хотят поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Шолле напомнил, что президент США Джо Байден "четко донес" это до президента России Владимира Путина во время их встречи в Женеве месяц назад.

Это будет темой скорой встречи президентов: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя.

Советник Госдепа ушел от ответа на вопрос, когда будет назначен спецпредставитель США по Украине.

У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях - это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен - тоже... Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства - что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

Напомним, что ранее в Госдепе США сделали заявление по поводу "Северного потока-2". Дерек Шолле заверил, что Вашингтон и Берлин усердно работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта для Украины.